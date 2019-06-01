Хоккеист Михаил Григорьев стал игроком московского "Динамо"

Бывший защитник московского "Спартака" Михаил Григорьев продолжит карьеру в столичном "Динамо". Соглашение 28-летнего хоккеиста с клубом рассчитано на один год.

"Каково это переходить из команды принципиального соперника? Абсолютно спокойно к этому отношусь, – приводит слова Григорьева пресс-служба "Динамо". – Сейчас я буду по другую сторону баррикад и делать все для "бело-голубых", чтобы в этом дерби команда всегда побеждала. И не только в нем, но и во всех матчах, чтобы завоевать себе Кубок Гагарина"

Напомним, Григорьев в минувшем сезоне в составе "Спартака" сыграл 33 матча в КХЛ и набрав восемь очков – одна шайба + семь передач.