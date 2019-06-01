Взрывы в Дзержинске: два человека пропали без вести

После взрывов на заводе "Кристалл" в Дзержинске два человека числятся пропавшими без вести. Об этом замгубернатора Нижегородской области Дмитрий Краснов сообщил в эфире телеканала "Россия 24".

По последним данным, пострадали 19 человек. Они получили осколочные ранения легкой и средней степени тяжести.

По словам Краснова, угрозы повторных взрывов нет, проводится разведка. Заместитель губернатора добавил, что пожарные надеются в скором времени локализовать возгорание.