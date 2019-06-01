Родным жертв катастрофы "Суперджета" в Шереметьеве выплатили более 286 миллионов рублей

Уже более 286 миллионов рублей выплачено родственникам погибших и пострадавших в катастрофе лайнера "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100, сгоревшего при посадке в московском аэропорту Шереметьево 5 мая. Об этом рассказал журналистам министр транспорта России Евгений Дитрих, назвав объем выплат беспрецедентным.

Из общего объема выплат 73,2 миллиона выплатили страховые компании (это "Альфа-страхование" и "Согаз"), а 213,4 миллиона рублей заплатил "Аэрофлот". "Выплаты продолжаются", — добавил глава Минтранса.

Катастрофа в Шереметьеве произошла вечером 5 мая. Лайнер "Аэрофлота" вылетел из Москвы в Мурманск, но вернулся в аэропорт вылета из-за вышедшей из строя электроники. При посадке самолет несколько раз подпрыгнул на полосе, подломившиеся стойки шасси пробили топливный бак, после чего начался пожар. На борту самолета находились 73 пассажира и пятеро членов экипажа. В результате катастрофы погиб 41 человек.

По факту катастрофы возбуждено уголовное дело, следствие рассматривает несколько возможных причин. Среди них — недостаточная квалификация пилотов, техническая неисправность и неблагоприятные погодные условия, передает ТАСС.

По словам Дитриха, Минтранс рассчитывает на завершение до конца года ратификации внутри России соглашения о создании Международного бюро по расследованию авиапроисшествий и серьезных инцидентов. Межправительственное соглашение об этом было подписано в прошлом году с Арменией, которая также собиралась до конца года закончить этот процесс.

Создание такого бюро, по словам министра, позволит проводить расследования на более комфортной основе, а также исключить влияние внешних факторов, способных повлиять на ход этих расследований. К соглашению также готов присоединиться Казахстан — это озвучил ранее министр индустрии и инфраструктурного развития республики Роман Скляр, передает РИА Новости.