Полузащитник "Локомотива" Фарфан вызван в сборную Перу на Кубок Америки

С 14 июня по 7 июля 2019 года в пяти городах Бразилии пройдет 46-й розыгрыш Кубка Америки по футболу. Федерация футбола Перу объявила заявку национальной команды на предстоящий турнир.

В заявку вошли 23 футболиста, включая полузащитника "Локомотива" Джефферсона Фарфана Также в заявку включен хавбек "Краснодара" Кристиан Куэва.

Estos son los 23 convocados de la @SeleccionPeru 🇵🇪 para la Copa América Brasil 2019.#ArribaPerú 🙌 pic.twitter.com/CjwGq48WZW — Selección Peruana 🇵🇪 (@SeleccionPeru) 30 мая 2019 г.

Напомним, на групповом этапе Кубка Америки перуанцы сыграют с Венесуэлой 15 июня, Боливией 18 июня и Бразилией 22 июня.