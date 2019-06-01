Российские музеи пополнят коллекции десятками тысяч предметов искусства

Министерство культуры России начало распределять по музеям регионов предметы искусства из собрания Международной конфедерации союзов художников. В субботу министр культуры Владимир Мединский передал директорам музеев первые семь приказов. Как сообщил министр в субботу на фестивале "Интермузей" в "Манеже", из 53 тысяч предметов регионы получат 24 тысячи. Мединский отметил, что случай возвращения столь масштабной коллекции живописи, скульптуры, графики, плаката и других видов искусства — беспрецедентен.

"Коллекция в течение многих лет формировалась нашими творцами, а затем в общей неразберихе лихих 90-х оказалась во временном владении неких общественных организаций", — пояснил Мединский.

Министр пообещал, что коллекции всех музеев страны будут пополнены в ближайшем будущем, пишет РИА Новости.

Международной конфедерации союзов художников прекратила своё существование по решению суда в 2017 году. Получателем принадлежавших МКСХ ценностей стало Минкультуры России.