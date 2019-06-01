Экс-полузащитник сборной Испании Хосе Антонио Рейес погиб в ДТП

Бывший атакующий полузащитник национальной сборной Испании, "Севильи", "Реала", "Атлетико" и лондонского "Арсенала" Хосе Антонио Рейес погиб в результате дорожно-транспортного происшествия.

Как сообщает пресс-служба "Севильи", автомобильная авария произошла в субботу, 1 июня близ Утреры – родного города 35-летнего футболиста, последней командой которого была "Эстремадура".

We couldn't be confirming worse news. Beloved Sevilla star José Antonio Reyes has died in a traffic collision. Rest in peace. pic.twitter.com/qeGl2nsi3c — Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) 1 июня 2019 г.

Рейес пять раз становился победителем Лиги Европы – трижды с "Севильей" и дважды с "Атлетико". C мадридским "Реалом" Хосе Антонио выиграл чемпионат Испании, а с лондонским "Арсеналом" – английскую премьер-лигу. На его счету также 21 матч и четыре гола за сборную Испании.