Тема:
Взрывы в Дзержинске 6 минут назад
Сообщение о пропавших без вести при взрывах в Дзержинске не подтвердилась
Власти Нижегородской области не подтверждают информацию о двух пропавших без вести после взрывов на оборонном заводе "Кристалл" в городе Дзержинске.
Ранее вице-губернатор Дмитрий Краснов в эфире телеканала "Россия 24" сообщил о том, что два человека числятся пропавшими без вести после взрыва на заводе. Позже он заявил, что информация не подтвердилась.
Взрывы произошли 1 июня, пострадали 38 человек. В МЧС сообщили, что четверо из них находятся в тяжелом состоянии, состояние 25 пострадавших оценивается как средней степени тяжести, у девяти пострадавших легкие травмы, погибших при взрыве нет.
Следственный комитет считает, что взрывы на территории завода носили техногенный характер. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов). Расследование уголовного дела находится на особом контроле у руководителей регионального следственного управления.
Ранее по теме
-
Страшные кадры: очевидцы публикуют видео мощных взрывов в Дзержинске1 час назад
-
Взрывы в Дзержинске: два человека пропали без вести1 час назад
-
При взрывах в Дзержинске пострадали 19 человек1 час назад
-
Место взрыва в Дзержинске сняли с воздуха1 час назад
-
Жители Дзержинска запечатлели момент второго взрыва2 часа назад
-
Взрывы в Дзержинске произошли в цехе по производству тротила2 часа назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Путин присвоил имена аэропортам
- Минтруд: в России праздников меньше не станет
- Медведеву подарили щенка алабая
- Глава Раменского района убил любовницу
- Электричка сбила трех человек в Москве
Самое читаемое
-
Модель жестоко отомстила возлюбленному
- 10 лет жевала волосы: из желудка школьницы достали огромный трихобезоар
- Момент гибели члена сборной РФ по виндсерфингу под "Метеором" попал на видео
- Заставляли переписать имущество: в Подмосковье задержали банду вымогателей
- Денис Никифоров рассказал, почему расстался с певицей МакSим
Телеканал "Россия"
-
Судьба Лидии Федосеевой-Шукшиной. "Моя расплата за грехи молодости"
- "Выход в люди": все, о чем так долго молчали звезды!
- Год спустя: новые шокирующие подробности в деле сестер Хачатурян
- Премьера трейлера и постера фильма Федора Бондарчука "Вторжение"
Вести.Экономика
-
США введут 5%-е пошлины на весь мексиканский импорт из-за нелегальной иммиграции
- Иностранцы могут обжечься на вложениях в госдолг РФ
- 8 самых богатых футбольных лиг Европы
- Еврокомиссия предупредила США об аресте активов американских компаний в случае исков против Кубы
- Обвал на рынке нефти: менее чем за сутки баррель подешевел на 7%
Вести.Hi-tech
-
В Huawei рассказали, когда заменят Android и Windows
- Amazon работает над считывателем эмоций
- Российские учёные оживили Джоконду
- Сверхприватный браузер Tor теперь есть на Android
- Honor 20: всё о новом "доступном флагмане"
Авто.Вести.Ru
-
"Убийца" Hyundai Creta от Kia: первые фото "без грима"
- Lada Granta FL стала домом на колесах, где есть все необходимое
- Обновленная Mazda CX-5 для России: комплектации и цены
- Объявлены российские цены на Infiniti QX60 с новым мотором
- Новый Audi Q3 в России лишат полного привода и не только
Недвижимость
-
В какой стране лучше купить квартиру, чтобы сдать ее в аренду
- Дачи продают втрое дешевле заявленной цены
- Мужчина искупался в яме, не выдержав отсутствия горячей воды
- Россияне рассказали об идеальных соседях
- Найдены квартиры по цене подержанной машины
- Пенсионера оштрафовали за отремонтированную дорогу
Вести.Медицина
-
Жить с родителями во взрослом возрасте: что об этом думают психологи
- Вода в реках переполнена антибиотиками
- Только не это: обнаружено самое грязное место в автомобиле
- Как гипертоникам беречь здоровье на даче
- Российские эксперты назвали лучшие томатные соки
Вести в 20.00Показать все новости
Вести-Москва
-
Трагедия на Электрозаводской: погибший и пострадавшие пытались сэкономить на билете
- Собянин: реконструкцию Бесединской развязки закончат почти на год раньше срока
- Московские парки открывают сезон массового отдыха
- Скорую помощь в Подмосковье можно будет вызвать онлайн
- "Мультимир", книжная ярмарка, забеги и марафоны: к первым летним выходным столица готова
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
На Kickstarter пожертвовали на игры более $1 млрд
- 10 игр, которые современные геймеры просто не поймут
- 10 подтверждённых фактов о PS5
- 10 мощнейших предметов, ломающих свои игры
- 10 самых печальных концовок в играх
Наука
-
Стремление мужчин к физической привлекательности чревато бесплодием
- Чем темнее, тем лучше: даже огонёк свечи может негативно сказаться на сне
- Назван ещё один фактор ухудшения качества мужской спермы
- Ароматизаторы для электронных сигарет вредят кровеносным сосудам
Фильм Про
-
Лучшие триллеры в истории
- "Мстители: Финал": кто пожертвует собой
- "Терминатор 6": что известно о фильме
- Лучшие сериалы про маньяков
- Лучшие сериалы. Что смотреть в этом году
- Любимые фильмы Стивена Кинга
Телеканал "Культура"
-
Провалы и сенсации ММКФ
- Ким Ки Дук - о взгляде на кино и новых работах
- Максим Аверин о спектакле "Платонов" в Театре Сатиры
- Состоялся модный показ фонда "Русский Силуэт"
Москва 24
-
Не наказуемо? Почему отпустили бросившую ребенка в поликлинике мать
- Быть начеку! Как обезопасить банковские карты от мошенников
- Попавшую в столичную больницу с укусами девочку отправят в соцучреждение
- В пруду музея "Коломенское" утонул человек
- Задержан избивший пенсионерку в храме москвич