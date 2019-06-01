Сообщение о пропавших без вести при взрывах в Дзержинске не подтвердилась

Власти Нижегородской области не подтверждают информацию о двух пропавших без вести после взрывов на оборонном заводе "Кристалл" в городе Дзержинске.

Ранее вице-губернатор Дмитрий Краснов в эфире телеканала "Россия 24" сообщил о том, что два человека числятся пропавшими без вести после взрыва на заводе. Позже он заявил, что информация не подтвердилась.



Взрывы произошли 1 июня, пострадали 38 человек. В МЧС сообщили, что четверо из них находятся в тяжелом состоянии, состояние 25 пострадавших оценивается как средней степени тяжести, у девяти пострадавших легкие травмы, погибших при взрыве нет.

Следственный комитет считает, что взрывы на территории завода носили техногенный характер. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов). Расследование уголовного дела находится на особом контроле у руководителей регионального следственного управления.