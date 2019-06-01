Митрополит Иларион: РПЦ не волнуется из-за протестов против строительства храма в Екатеринбурге

Протесты, связанные со строительством храма в Екатеринбурге, не вызывают беспокойства в Русской православной церкви, заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24".

Митрополит добавил, что за протестными акциями стоят конкретные оппозиционные силы, цель которых – расшатать ситуацию в стране. Но Церковь смотрит на это спокойно. И она не заинтересована в разжигании конфликта вокруг строительства храма, поэтому будет найден компромисс.

Жители Екатеринбурга предлагают различные места для строительства, пришли заявки, где указаны более тысячи вариантов. Из них рассматриваются 50.

Однако глава церковного ведомства считает, что протестующие на этом не успокоятся. Скорее всего, подобные акции продолжатся и в Екатеринбурге, и в других городах.

Разрешению конфликта, по его мнению, поможет диалог с гражданским обществом.