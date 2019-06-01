Высокопоставленного следователя из Москвы арестовали за взятку

Глава Московского следственного отдела на воздушном и водном транспорте СК РФ Дмитрий Коровин, которого обвиняют в получении взятки, отправился в СИЗО на два месяца, до 30 июля. Такое решение в субботу, 1 июня, принял Пресненский районный суд столицы. Сообщивший об этом пресс-секретарь суда Алексей Черников добавил, что обвиняемый свою вину не признал.

В ближайшее время суд рассмотрит дела двух других фигурантов: подчиненного Коровина Александра Ашуркова и адвоката Алексея Невзорова.

По данным следствия, Коровин и Ашурков вступили в сговор с адвокатом из адвокатской палаты Крыма Невзоровым, чтобы получить взятку в 1 миллион рублей за то, что при расследовании уголовного дела выдадут ранее изъятые при обыске предметы и документы. Взятку адвокат получил 20 мая, после чего соучастники распределили деньги между собой.

Фигуранты были задержаны 30 мая, против них было возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса РФ о получении взятки в крупном размере, пишет ТАСС.