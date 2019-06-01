Момент аварии, унесшей жизнь пожилой женщины под Петербургом, попал на видео

В субботу, 1 июня, на трассе "Кола" в Ленинградской области произошло дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом, попавшее в объектив регистратора очевидца.

Водитель самосвала слишком поздно заметил, что двигавшиеся перед ним машины сбрасывают скорость. Многотонный грузовик протаранил ВАЗ, остановившийся прямо перед ним.

Как сообщают СМИ, в результате инцидента погибла женщина, находившаяся на пассажирском сидении в легковушке – 81-летняя пострадавшая скончалась на месте аварии.