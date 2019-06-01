Rolan Garros. Зверев в пяти сетах обыграл Лайовича в третьем круге турнира

Немецкий теннисист, пятая ракетка мира Александр Зверев в третьем круге Открытого чемпионата Франции в пяти сетах за три часа шесть минут обыграл представителя Сербии Душана Лайовича.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:2, 4:6, 1:6, 6:2 в пользу Александра. Немец 18 раз подал навылет, допустил 14 двойных ошибок и реализовал восемь брейк-пойнтов из 19, а у Лайовича, занимающего 35-е место в рейтинге ATP, три двойные ошибки и семь реализованных брейков из 17.

Таким образом, Зверев вышел в четвертый круг Rolan Garros, где ему будет противостоять итальянец Фабио Фоньини, переигравший в 1/16 финала турнира испанца Роберто Баутиста-Агута.