Экс-главе Раменского района Подмосковья предъявлено обвинение в убийстве

Бывшему главе Раменского района Подмосковья Андрею Кулакову предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство"). Его подозревают в убийстве его 39-летней знакомой, тело которой 4 мая нашли за рулем автомобиля, оставленного в лесополосе.

По словам адвоката чиновника, Артема Сарбашева, его подзащитного предварительно допрашивали как свидетеля, после чего задержали. Свою вину он не признает, рассказал Сарбашев, добавив, что, по словам Кулакова, 1 и 2 мая тот с погибшей не виделся.

По данным следствия, в ночь на 2 мая в салоне автомобиля Кулаков на почве личной неприязни убил свою 39-летнюю знакомую. По сведениям из источника в правоохранительных органах, убитая — заместитель главы Общественной палаты Раменского района Евгения Исаенкова.

Ранее представитель главка Следственного комитета России по Московской области Евгения Кирюшина рассказала, что виновность бывшего главы Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова в убийстве его знакомой подтверждается, в том числе, результатами его проверки на полиграфе. По словам Кирюшиной, на теле погибшей женщины также найдены биологические и потожировые следы Кулакова.

По предварительным данным, погибшую задушили руками и предметом из ткани — возможно, колготками или платком. Установить точное орудие убийство пока не удалось, уточнила Кирюшина, добавив, что в субботу, 1 июня, следствие будет ходатайствовать об аресте чиновника. Накануне стало известно, что 29 мая Кулаков досрочно сложил полномочия главы района.

Сообщалось, что причиной убийства мог стать личный конфликт: Кулаков и Исаенкова состояли в близких отношениях. Источники утверждают, что ради Кулакова Исаенкова собиралась бросить семью. Кулаков заявил на допросе, что с погибшей он последний раз виделся 29 апреля.

По данным ТАСС, адвокат Кулакова Артем Сарбашев ранее защищал Анзора Губашева, в июле 2017 года приговоренного к 19 годам колонии строгого режима по уголовному делу об убийстве политика Бориса Немцова.