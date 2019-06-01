В Улан-Удэ арестован владелец батута, на котором пострадали дети

Суд в Улан-Удэ арестовал владельца батута, во время опрокидывания которого 30 мая получили травмы пятеро детей. Как считает следствие, развлекательное устройство не было закреплено должным образом. Сильный ветер перевернул батут, когда в нем находились дети от 3 до 6 лет.

Владелец аттракциона помещен под домашний арест. За нарушение правил безопасности при предоставлении услуг ему грозит тюремное заключение, пишет "Интерфакс".

Гостехнадзор Бурятии проверил исправность батута 6 мая, но после ЧП эксперты нашли неисправность в балансирных креплениях.

Следственного управления СКР по Бурятии продолжает сбор доказательств и экспертиз по делу.