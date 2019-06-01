В Ростове-на-Дону убит экс-помощник депутата Заксобрания

Экс-помощник депутата Законодательного собрания Ростовской области от фракции КПРФ Евгения Бессонова Михаил Бакланов убит в Ростове-на-Дону. Сообщается, что Бакланов погиб после ссоры со своим знакомым. Обстоятельства происшествия устанавливаются, по предварительным данным, конфликт мог возникнуть на фоне интереса гостя к девушке бывшего помощника депутата.

Портал RostovGazeta пишет со ссылкой на источники в правоохранительных органах, что друг Бакланова после конфликта расправился с хозяином дома, после чего надругался над его девушкой. Пострадавшей удалось убежать и вызвать полицию. Прибывшие оперативники задержали подозреваемого. По некоторым данным, к моменту задержания он пытался расчленить труп убитого.

Депутат Заксобрания от фракции КПРФ Евгений Бессонов подтвердил изданию гибель своего бывшего помощника. "Он был спокойным человеком и вряд ли являлся зачинщиком конфликта", — сказал Бессонов, отметив, что Бакланов был его помощником в прошлом созыве и в последнее время занимался собственным бизнесом.