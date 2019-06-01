СК проверит обстоятельства ЧП с пассажирским поездом в Забайкалье

Следователи изучат обстоятельства инцидента с пассажирским поездом на Забайкальской железной дороге, об этом информирует пресс-служба Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.

Как сообщалось ранее, утром в субботу, 1 июня, на станции Куэнга в Забайкалье сошли с рельсов четыре вагона состава, следовавшего из Новосибирска во Владивосток.

В момент ЧП скорость поезда составляла около 20 километров в час. К счастью, опрокидывания вагонов не произошло.

В результате инцидента никто не пострадал.

По данным ТАСС, поезд уже продолжил движение, однако ему предстоит "добрать" недостающие вагоны на одной из станций по ходу следования.