Взрывы в Дзержинске: пострадали 39 человек, 10 госпитализированы

10 из 39 пострадавших при взрывах на ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске Нижегородской области госпитализированы. У восьми из них осколочные поверхностные ранения и ушибы, состояние – средней тяжести. Еще двое находятся в состоянии, близком к удовлетворительному, передает ТАСС.

Эвакуация пострадавшим в федеральные медцентры не требуется министр здравоохранения Вероника Скворцова о состоянии пострадавших проинформирована, передает РИА Новости.

Угрозы повторного взрыва нет.

Ранее сообщалось, что в цехе по производству тротила произошло несколько взрывов. Возник пожар площадью около 100 квадратных метров.

Два месяца назад (4 апреля 2019 года) взрыв в цехе по производству взрывчатки "Кристалла" полностью разрушил одноэтажное кирпичное здание. Пострадавших не было. Причиной взрыва стало несоблюдение техники безопасности.