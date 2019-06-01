Специалист опроверг заявления супруги экс-главы Красноярского края о пользе клещей

Укусы клещей никак не могут повысить иммунитет человека, заявил советник директора Центрального института эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе Виктор Малеев. Таким образом он прокомментировал заявление заслуженного врача России, супруги экс-главы Красноярского края Натальи Толоконской, которая утверждает, что укусы клещей могут быть полезны.

Ее призывы лечить клещевые инфекции с помощью гомеопатии также вызвали у специалиста сомнения: он предположил, что Толоконская таким образом пытается популяризировать гомеопатические средства.

По словам Малеева, эффективной защитой от клещевого вирусного энцефалита является лишь вакцинация. Если же человека укусил клещ, он посоветовал обязательно идти в поликлинику и сдавать клеща на анализ, пишет РИА Новости.

Ранее супруга бывшего губернатора Красноярского края заявила, что через укусы клеща, чаще незаметно, обеспечивается широкая безболезненная естественная иммунизация ко всем клещевым инфекциям. Именно поэтому, по ее мнению, сельские жители "живут спокойно и почти не болеют, тем более тяжелыми формами".

При этом для профилактики клещевого энцефалита Толоконская призвала применять не "морально устаревший" иммуноглобулин, а "уникальные безвредные лекарства", которые должны "поднять иммунитет и застраховать от неблагоприятных последствий".