Уснувший водитель погиб в массовом ДТП на трассе М-4 "Дон"

Около пяти часов утра в субботу, 1 июня, на трассе М-4 "Дон" в районе города Горячий Ключ в Краснодарском крае произошло массовое ДТП, последствия которого сняли на видео очевидцы.

Местные СМИ, со ссылкой на полицию, сообщают, что водитель автомобиля ВАЗ-2111, двигавшийся со стороны Джубги, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся сразу с тремя машинами, одну из которых отбросило в кювет.

Мужчина, управлявший ВАЗом, скончался на месте аварии от полученных травм.

Отмечается, что он мог выехать на "встречку", так как уснул за рулем – такова предварительная версия.