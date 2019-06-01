Финал Лиги чемпионов начнется с минуты молчания в память о Рейесе

В результате дорожно-транспортного происшествия погиб бывший полузащитник сборной Испании Хосе Антонио Рейес. В память о футболисте финальный мачт Лиги чемпионов между "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем" начнется с минуты молчания.

Рейес пять раз становился победителем Лиги Европы – трижды с "Севильей" и дважды с "Атлетико". C мадридским "Реалом" Хосе Антонио выиграл чемпионат Испании, а с лондонским "Арсеналом" – английскую премьер-лигу. На его счету также 21 матч и четыре гола за сборную Испании.

Напомним, матч состоится в субботу, 1 июня и пройдет на поле стадиона "Ванда Метрополитано" в Мадриде, начало встречи в 22:00 по московскому времени.