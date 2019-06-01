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Взрывы в Дзержинске 6 минут назад

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1 июня 201917:09

Взрывы в Дзержинске: власти города оценивают ущерб

Михаил Солунин/ТАСС

Администрация города Дзержинска Нижегородской области собирает данные жителей о нанесенном им ущербе в результате взрывов на оборонном заводе "Кристалл". По сообщению городской мэрии, жители могут сообщить о выбитых стеклах в свои управляющие компании, позвонить в Единую диспетчерскую службу либо написать в группу администрации города в соцсети "Вконтакте".

Все данные накапливаются, передает "Интерфакс". По данным мэрии, в результате взрывов пострадали не только сотрудники предприятия: есть случаи обращения за медицинской помощью жителей, получивших порезы от выбитых ударной волной стекол. Сообщается, что выбиты стекла в 185 домах.

Всего в результате взрывов на ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске пострадали 39 человек, 10 из них госпитализированы. Восемь пострадавших находится в состоянии средней тяжести, у них осколочные поверхностные ранения и ушибы. Состояние еще двух пострадавших близко к удовлетворительному.

По мнению Следственного комитета, взрывы на территории завода носили техногенный характер. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности производственных объектов.

По данным одного из источников, в цеху, где произошли взрывы, производили фугасные авиабомбы и компоненты к ним. Там же хранились и боеприпасы.

В Дзержинске, а также в поселках Пыра, Желнино и Кордон Лесной введен режим чрезвычайной ситуации, рассказал журналистам глава Дзержинска Иван Носков. Это позволяет оперативно привлекать средства и силы для ликвидации последствий взрывов на "Кристалле" — в частности, сразу же начать восстановительные работы.

По словам Носкова, оперативные группы объезжают территорию города и оценивают ущерб — пока зафиксированы только выбитые стекла. Уже проведены переговоры с Борским стекольным заводом, а из Нижнего Новгорода направляется ремонтная бригада для оперативного устранения всех разрушений.

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