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1 июня 201917:05

Первая ракетка мира Осака проиграла Синяковой в третьем круге Rolan Garros

EPA

Японская теннисистка, первая ракетка мира Наоми Осака в третьем круге Открытого чемпионата Франции в двух сетах за один час 19 минут проиграла представительнице Чехии Катерине Синяковой со счетом 4:6, 2:6.

Осака единожды подала навылет и допустила три двойных ошибки, а у чешки, занимающей 42-е место в рейтинге WTA, три эйса, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из шести.

Таким образом, Синякова вышла в четвертый круг Rolan Garros, где сыграет с победительницей противостояния Анна Блинкова (Россия, 117) – Мэдисон Киз (США, 14).

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