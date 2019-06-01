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1 июня 201917:41

Во Франции воры ограбили магазин оптики на 30 тысяч евро за пять минут

EPA

На юго-востоке Франции в коммуне Клеон-д'Андран преступники ограбили магазин оптики. Хорошо подготовленная шайка за пять минут вынесла из салона около сотни пар солнцезащитных очков. Как сообщает радио France Bleu, ограбление произошло в ночь на субботу.

Примечательно, что грабители прихватили даже демонстрационные стенды, пишет РИА Новости. Предварительная оценка ущерба составила 30 тысяч евро. Полиция ведет расследование.

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