Во Франции воры ограбили магазин оптики на 30 тысяч евро за пять минут

На юго-востоке Франции в коммуне Клеон-д'Андран преступники ограбили магазин оптики. Хорошо подготовленная шайка за пять минут вынесла из салона около сотни пар солнцезащитных очков. Как сообщает радио France Bleu, ограбление произошло в ночь на субботу.

Примечательно, что грабители прихватили даже демонстрационные стенды, пишет РИА Новости. Предварительная оценка ущерба составила 30 тысяч евро. Полиция ведет расследование.