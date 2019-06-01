Россиянка Анна Блинкова потерпела поражение в третьем круге Roland Garros

Российская теннисистка, 117-я ракетка мира Анна Блинкова в третьем круге Открытого чемпионата Франции в трех сетах за два часа проиграла американке Мэдисон Киз со счетом 3:6, 7:6 (7:5), 4:6.

Блинкова четырежды подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из 12, а у Киз, занимающей 14-е место в рейтинге WTA, четыре эйса, четыре двойных ошибки и шесть реализованных брейков из девяти.

Таким образом Киз вышла в четвертый круг Roland Garros, где ей будет противостоять чешка Катерина Синякова (42), которая в 1/16 финала сенсационно переиграла первую ракетку мира Наоми Осаку – 6:4, 6:2.