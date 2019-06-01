Пожар на заводе в Дзержинске ликвидирован

Пожар на ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске ликвидирован.

Ранее сообщалось о серии взрывов в цехе по производству тротила, после чего возник пожар на площади сто квадратных метров. Пострадали 42 человека, 14 из них пришлось госпитализировать. Причина взрывов установлена, это несоблюдение техники безопасности. Следком уже возбудил уголовное дело по этому поводу.

Как сообщает региональное управление МЧС, взрывы произошли в полимерном цехе. Пять зданий разрушены, пожар вырвался за периметр завода – на площади 400 квадратов горела трава. Пожар потушен, передает РИА Новости.