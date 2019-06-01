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Ситуация на Украине 34 минуты назад

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1 июня 201921:00 Андрей Григорьев

Украинская власть поняла, что экономика страны на грани краха

Украинская власть поняла, что экономика страны на грани краха

Запрещен экспорт из России на Украину сырой нефти и нефтепродуктов. Для поставок угля, бензина и дизеля теперь требуется спецразрешение. Что в это время происходит на самой Украине?

Порошенко — лучший друг детей. В офисе своей партии "Европейская солидарность" он рисует вместе с ними карту Украины и украшает ее звездами Евросоюза. Ради сына бывшего американского вице-президента Байдена — рассказывает адвокат Трампа Джулиани — Порошенко незаконно закрыл уголовное дело, а в обмен получил крупный кредит от казначейства США.

"Его должны посадить! Преступления, которые были на Украине в последнее время, — это не как в Америке, реально много людей погибло. Из-за того, что крали в армии, броня была некачественная. Двигатели БТР были неправильные. Люди погибали от того, что в больницах — ужасная коррупция. Это убийство людей и государства", — заявил экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили.

В посольстве США в Киеве — новый начальник, временная поверенная Кристина Квин. Работала во Франции, Великобритании, Таиланде, на Филиппинах и в России. Привезла приглашение от Трампа посетить Вашингтон, но президенту Зеленскому пока некогда — дурачится с детьми в образе Супермена.

В государственных делах эту роль примерить никак не удается. На первом же заседании Совбеза становится ясно: страну президент не уберег.

"Если на фронте убивают пули и снаряды, то в тылу — бесхозяйственность, безответственность и, к сожалению, коррупция. Цена вопроса очень велика — безопасность и процветание наших людей", — подчеркнул Зеленский.

Мать убитого прямо в центре Киева украинскими националистами публициста Бузины просит Зеленского о личной встрече — дело все никак не дойдет до суда.

Шахтеры после взрыва на шахте "Лесная" — на грани бунта: два месяца без зарплаты. Пикетчики гоняются за мэром Львова, требуя не закрывать предприятия, на которых работали.

Украинская экономика близка к краху — это, наконец, понимает и высшее руководство страны.

"Больше всего проблем для нас создает вероятность потери транзита газа через территорию Украины с 1 января следующего года. Есть проблема с ограничением поставок нефтепродуктов из РФ со 2 июня. Это серьезный вызов для Украины, и мы должны быть к нему готовы", — сказал Александр Данилюк, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Зеленский — в неформальной рубашке без пиджака — новый облик. Заменил и практически всех участников совета.

"Что мы видим от президента Зеленского? Он начал с нарушений Конституции, с нарушения закона, кадровых назначений своих бизнес-партнеров. Абсолютно некомпетентных", — отметил депутат Рады Дмитрий Линько.

"Это попытка создания новой командой однопартийной системы руководства страной. Извините, мы такое уже проходили в 2010-м, когда Партия регионов монополизировала власть", — считает вице-спикер Рады Ирина Геращенко.

Политическая жизнь кипит, а вот экономическая почти замерла.

"1 июня правительство должно внести в Раду бюджетную декларацию на три года. Это важнейший документ, где в цифрах, шагах, стратегиях — жизнь людей на следующие три года, зарплаты, пенсии. Но заседание кабинета министров сорвано, и страна опять остается в хаосе", — сказала лидер партии "Батьковщина" Юлия Тимошенко.

Зато правительство принимает документ про украинское правописание. В фамилиях, оканчивающихся на "ский" теперь непременно нужно употреблять мягкий знак. Чтобы звучало президент Володимир Зеленський, а то его уже и так сразу два вице-премьера заподозрили в пророссийской позиции.

"Соавтор предвыборной программы президента Шефир выступил за отмену закона о языке, квотах и поддержке украинского кино. Думаю, это и есть реальные планы Зеленского в гуманитарной политике", — заявил вице-премьер кабинета министров Украины Вячеслав Кириленко.

"В свое время для одного президента уже отменяли закон об украинском языке и писали новый. Судьба этих негодяев известна – выгребли — и за поребрик, а украинский язык был, есть и будет", — считает вице-премьер кабинета министров Украины Павел Розенко.

Вовсю идет предвыборная гонка, и каждой политсиле нужно завоевать как можно больше избирателей. Дошло до того, что "Батьковщина" Юлии Тимошенко объединилась с партией "Основа" донбасского олигарха Таруты.

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