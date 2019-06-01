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1 июня 201918:50

Задержана мать, бросившая годовалых двойняшек в хостеле в Котельниках

Задержана мать, бросившая годовалых двойняшек в хостеле в Котельниках

В подмосковном Видном задержана полицейскими женщина 1989 года рождения, которая 28 мая оставила двух годовалых детей в хостеле в городе Котельники. Ее задержали в результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции межмуниципального управления МВД России "Люберецкое".

Как рассказала начальник пресс-службы Главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова, в ближайшее время задержанную доставят в следственные органы.

Вечером 28 мая женщина с двумя маленькими детьми пришла оформиться на ночлег в хостел в 3-м Покровском проезде в Котельниках, но у стойки регистрации "вспомнила", что оставила паспорт в машине, и, попросив сотрудника присмотреть за детьми, вышла на улицу. Обратно она уже не вернулась.

Администратору хостела женщина оставила свой номер телефона, но на звонки не отвечала. Потом, правда, она вышла на связь, заявив, что у нее много работы и за детьми она придет утром следующего дня.

Когда ни наутро, ни днем мать малышей не объявилась, работники хостела вызвали полицию. Детей — годовалых Даниила и Даниэллу — отправили в больницу, они находятся под присмотром врачей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего" и "Оставление в опасности". В скором времени следствием будет решен вопрос об избрании меры пресечения в отношении 30-летней подозреваемой, сообщается на сайте Главного следственного управления СКР по Московской области.

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