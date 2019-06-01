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Взрывы в Дзержинске 43 минуты назад
Взрывы на "Кристалле": основная версия - нарушение производственного процесса
В Нижегородской области, в городе Дзержинск, произошли мощные взрывы на предприятии "Кристалл", в цехе по производству взрывчатого вещества — тротила. Пострадали 43 человека. Пожар потушен, угрозы повторных взрывов и химического заражения нет.
Взрывная волна была такой силы, что ее удар почувствовали жители разных районов Дзержинска. Через несколько минут последовал еще один взрыв. И тут же над пороховым заводом "Кристалл" поднимается столб черного дыма. Он виден на километры вокруг.
Горит один из цехов предприятия, где работали со взрывчаткой. Взрывами разрушены пять корпусов предприятия общей площадью 800 квадратных метров. Через несколько минут все дороги вокруг завода перекрывают — велика вероятность повторного взрыва.
"На объекте задействованы более 300 человек, почти 50 единиц техники различных подразделений как правоохранительного блока, так и подразделений пожарной охраны МЧС. Открытого горения на территории предприятия нет, происходит тление", — заявил Валерий Синьков, начальник ГУ МЧС по Нижегородской области.
Из зоны оцепления выезжают машины скорой помощи. Из разрушенного цеха везут рабочих. По последним данным, пострадали 79 человек, 15 из них после осмотра врачей госпитализированы в больницах Дзержинска. Одна женщина — в тяжелом состоянии.
Государственный научно-исследовательский институт "Кристалл" был открыт в Дзержинске в 50-е годы прошлого века. Предприятие специализируется на создании взрывчатых веществ и боеприпасов. В апреле этого года здесь уже произошли подрыв и полное разрушение одного из цехов. Тогда причиной произошедшего стало нарушение производственного процесса. Эта же версия рассматривается как основная и сейчас. На предприятии уже работает следственно-оперативная группа.
Спустя шесть с лишним часов территория вокруг предприятия по-прежнему оцеплена. В Дзержинске и ближайших населенных пунктах действует режим чрезвычайной ситуации. Местные власти уже начали подчитывать ущерб. Известно, что в 180 домах взрывной волной выбиты стекла. В населенных пунктах ведутся восстановительные работы.
Тем временем Следственный комитет России по Нижегородской области уже возбудил уголовное дело по статье "нарушение требований промышленной безопасности".
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