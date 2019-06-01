Хоккеист Иван Телегин подписал новый контракт с ЦСКА

Московский хоккейный клуб ЦСКА достиг договоренности о подписании контракта с нападающим Иваном Телегиным. Новое соглашение с 27-летним хоккеистом будет действовать до окончания сезона 2021/22.

В минувшем сезоне, в котором ЦСКА стал победителем регулярного чемпионата и завоевал Кубок Гагарина, Телегин в составе армейцев принял участие в 49 играх в "регулярке" и набрал 22 (6+16) очков. Также на его счету три (1+2) очка в 20 матчах плей-офф.