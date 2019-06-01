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ЕГЭ-2019 48 минут назад

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1 июня 201919:15

Хакеры продолжают атаковать серверы ЕГЭ

В субботу Рособрнадзор сообщил о продолжении DDoS-атаки на серверы единого государственного экзамена. Хакеры начали попытки обрушить информационные системы вечером в пятницу после завершения экзаменов, пишет "Интерфакс".

"Атака не помешала обработке результатов по итогам прошедших госэкзаменов", — сообщили чиновники.

Рособрнадзор уже обратился в полицию для установления личностей правонарушителей. Для экспертов подготовлена база данных по кибератаке.

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