Хакеры продолжают атаковать серверы ЕГЭ

В субботу Рособрнадзор сообщил о продолжении DDoS-атаки на серверы единого государственного экзамена. Хакеры начали попытки обрушить информационные системы вечером в пятницу после завершения экзаменов, пишет "Интерфакс".

"Атака не помешала обработке результатов по итогам прошедших госэкзаменов", — сообщили чиновники.

Рособрнадзор уже обратился в полицию для установления личностей правонарушителей. Для экспертов подготовлена база данных по кибератаке.