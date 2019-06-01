Садьо Мане: настрой на финал Лиги чемпионов максимально позитивный

В финальном матче Лиги чемпионов "Ливерпуль" в Испании сыграет с "Тоттенхэмом". Вингер "красных" Садьо Мане поделился ожиданиями от предстоящего матча с лондонской командой.

"У нас есть опыт участия в финале, мы играли тут год назад, но тогда нам не повезло, да и "Реал" был очень уж хорош, – приводит слова Мане пресс-служба УЕФА. – Сейчас мы настроены максимально позитивно. Впереди нас ждет большое свершение".

"И у нас, и у "Тоттенхэма" очень молодые составы, но в то же время опыта нам всем хватает. Довелось поучаствовать в разных играх. Тут нечего слишком долго думать, надо просто идти и побеждать", – подытожил Мане.

Напомним, матч состоится в субботу, 1 июня и пройдет на поле стадиона "Ванда Метрополитано" в Мадриде, начало встречи в 22:00 по московскому времени.