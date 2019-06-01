Украина планирует закрыть детские дома и отдать сирот в семьи

Исполняющая обязанности главы Минздрава Украины Ульяна Супрун написала в субботу в Facebook о планах украинских властей отдать всех сирот в для воспитания в семьи. Для этого Киев меняет систему поддержки сирот, пишет РИА Новости. До 2020 года сохранится прежний порядок работы, а после обозначенного срока детей в дома ребенка принимать не будут. Дети должны жить с родителями, в исключительных случаях патронатными или приемными, уверена министр.

Вместо домов ребенка в 2023 году на Украине заработают паллиативно-реабилитационные центры. С их помощью родители инвалида смогут получить отпуск от ухода за ребенком.

Целью программы, написала Супрун, является создание для детдомовских детей условий, "приближенных к семейным".