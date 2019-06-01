Экс-глава Раменского района Подмосковья арестован

Бабушкинский районный суд в субботу, 1 июня, арестовал бывшего главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова по обвинению в убийстве заместителя председателя палаты района Евгении Исаенковой. Кулакову избрана мера пресечения до 7 июля. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Артем Сарбашева, защита намерена обжаловать это решение.

Сарбашев напомнил, что просил суд отпустить его подзащитного под залог 1,5 миллиона рублей, а также отложить рассмотрение ходатайства следствия на 72 часа для предоставления характеризующих материалов.

Со слов адвоката, Кулаков заявил, что убитая была его правой рукой, его "глазами и ушами", и "глупо было лишаться такого человека". Кулаков не контролировал личную жизнь убитой, добавил адвокат.

Как ранее сообщил источник в правоохранительных органах, женщина могла быть задушена в безлюдном месте, куда ее выманили на свидание. По версии следствия, Кулаков убил свою 39-летнюю знакомую в ночь на 2 мая в Раменском районе, после чего скрылся с места происшествия. СМИ сообщали, что Кулаков и Исаенкова могли состоять в интимных отношениях. Арестованный свою вину не признает.

Кулаков сложил с себя полномочия главы Раменского района Подмосковья 29 мая. Исполняющим его обязанности назначен Николай Воробьев, первый заместитель главы муниципального района.