Roland Garros. Карен Хачанов вышел в четвертый круг "Большого шлема"

На Открытом чемпионате Франции по теннису – втором в сезоне турнире "Большого шлема", — продолжается первая игровая неделя. В мужском турнире россиянин Карен Хачанов, "посеянный" в Париже под номером №10, играл со словенцем Мартином Клижаном и победил в трех сетах.

Наш теннисист в полной мере оправдал и надежды болельщиков, и свой статус "бумажного" фаворита. В каждой из трех партий преимущество Хачанова было очевидным, несмотря на разный счет – 6:1, 6:4, 6:3 в пользу россиянина.