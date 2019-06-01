Джиро д'Италия. Бильбао из "Астаны" выиграл 20-й горный этап

На традиционной веломногодневке "Джиро д'Италия" прошел 20-й этап, представляющий горный маршрут между городками Фельтре и Кроче д'Ауне-Монте Авена с финишем на вершине первой категории. Выиграл испанец из казахстанской команды "Астана" Пейо Бильбао.

Победитель проехал 194 км за 5 часов 46 мин. 2 сек. и на мгновение опередил шедшего вслед за ним другого испанца Микеля Ланду (команда Movistar). Россиянин Павел Сиваков (INEOS) пришел на финиш 11-м, а Ильнур Закарин (Katusha-Alpecin) – 20-м.

В общем зачете лидирует эквадорец Ричард Карапас (Movistar), опережающий итальянца Винченцо Нибали (Bahrain Merida) на 1 минуту и 54 секунды. Ланда идет третьим, Сиваков – на 9-м месте, а Закарин замыкает первую десятку гонщиков.