Екатерина Александрова зачехлила ракетку на Roland Garros

Подходит к концу шестой игровой день Отрытого чемпионат Франции по теннису. В матче третьего круга второго по счету в сезоне турнира "Большого шлема" россиянка Екатерина Александрова играла против уроженки Молдавии Алены Большовой, выступающей за Испанию. Наша спортсменка проиграла.

Первая партия прошла с заметным преимуществом Большовой и закончилась со счетом 6:2 в ее пользу. Однако во втором сете Александрова постаралась навязать сопернице борьбу и играла более раскрепощенно, добившись практически полного равенства. К сожалению, Кати не хватило на концовку партии – 5:7 в пользу Алены и она идет дальше.