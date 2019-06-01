В Адыгее столкнулись автоцистерна с топливом и поезд: пострадали 15 человек

В результате ДТП с участием автоцистерны с дизельным топливом и поезда в Адыгее за медицинской помощью обратились 13 пассажиров поезда, машинист и его помощник.

Ранее сообщалось, что пострадал только водитель большегруза.

Сейчас движение на Шенджий — Энем-2 возобновлено, пассажиры поезда отправятся в Нижневартовск на своем составе.

Всего из-за ДТП задержали шесть поездов, один вернули на станцию, один отменили, передает "Интерфакс".

Пассажиры поездов, задержавшихся более чем на четыре часа, получили питание и питьевую воду.

Ранее сообщалось, что в Тахтамукайском районе Адыгеи на участке Энем — Горячий Ключ Северо-Кавказской железной дороги произошло столкновение пассажирского поезда и фуры. Около 15 часов дня водитель большегруза выехал на переезд, где в него врезался пассажирский состав, следовавший из Адлера в Нижневартовск. После этого произошло возгорание – вспыхнул грузовик, пламя перекинулось на локомотив и один из вагонов. Всего в поезде находилось 189 пассажиров.