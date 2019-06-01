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Ситуация в Донбассе 36 минут назад

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1 июня 201922:29

В Донецке прошла акция "Ангелы Донбасса"

В Донецке прошла акция "Ангелы Донбасса"

В Донбассе сегодня вспоминают детей, погибших в результате военного конфликта, передает канал "Россия 24".

Памятная акция "Ангелы Донбасса" собрала тысячи жителей Донецка . Они пришли в центральный парк с небесными фонариками в руках и запустили их в небо. Такая акция проходит уже 4-й год в День защиты детей. 

Только по официальным данным из-за агрессии Киева в Донецкой и Луганской республиках погибли более 100 детей.

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