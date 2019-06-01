Полиция обезвредила дебошира с ножом, угрожавшего пассажирам поезда

Полицейские задержали пассажира поезда, следовавшего из Рязани в Москву, который угрожал другим пассажирам ножом. Он ранил только себя, после чего его передали врачам-психиатрам.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, инцидент произошел в минувшую пятницу, 31 мая. Мужчина размахивал ножом на станции Пески в Московской области. После этого он залез под вагон и нанес себе ранения. Его задержали стражи правопорядка, которые и передали его медикам. Никто из пассажиров поезда не пострадал.