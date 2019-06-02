Власти Германии нашли причину поломок самолетов правительства

Власти Германии не исключают, что причиной поломок самолетов правительства был саботаж. Пресса пишет, власти не устроило объяснение компании Lufthansa Technik, что все неполадки — технического характера.

За последние полгода их и правда было многовато. Сама Ангела Меркель дважды не могла улететь вовремя, в том числе опоздала на саммит G20.

Самолеты ломались у президента Германии, у главы МИД и министра экономического развития. Контрразведка даже провела специальное расследование, однако никаких следов вмешательства не обнаружила. Главный вывод: работы по обслуживанию самолетов выполняют халатно, сообщает телеканал "Россия 24".