"Ливерпуль" выиграл у "Тоттенхема" английский финал Лиги чемпионов

В столице Испании на стадионе клуба "Атлетико" завершился финальный матч футбольной Лиги чемпионов. Встречались английские команды "Ливерпуль" и "Тоттенхем".

Счет был открыт уже на второй минуте Мохаммедом Салахом, а общий результат – 2:0 в пользу мерсисайдского клуба.

Самым ценным футболистом финала признали защитника "Ливерпуля" ван Дейка.