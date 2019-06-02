При взрывах в Дзержинске пострадали около 100 образовательных учреждений

Около ста образовательных учреждений пострадали в результате взрывов на оборонном предприятии в городе Дзержинске Нижегородской области, сообщил журналистам губернатор региона Глеб Никитин. Ущерб оценивается в миллионы рублей.

По словам губернатора, в результате взрыва пострадали около 70 детсадов и 31 школа. Никаких последствий для конструкций зданий нет, но выбиты стекла, передает "Интерфакс".

Глава региона уточнил, что число обратившихся за медицинской помощью (это уже сделали 84 человека) может увеличиться. Обращаются в основном с бытовыми травмами легкой тяжести, связанными с порезами осколками стекла.

Сейчас из 84 человек госпитализированы 16, у 15 – ранения средней степени тяжести, один человек находится в тяжелом состоянии.

Жителям пострадавших домов, как отметил Глеб Никитин, нужно обращаться по телефону 112, либо в свою управляющую компанию. Все необходимые ресурсы будут выделены.

Глава Дзержинска Иван Носков сообщил, что ущерб оценивается в несколько миллионов рублей.

Мощные взрывы произошли на заводе в субботу. Взрывная волна была такой силы, что ее удар почувствовали жители разных районов Дзержинска. Через несколько минут последовал еще один взрыв, и начался пожар.

Государственный научно-исследовательский институт "Кристалл" был открыт в Дзержинске в 50-е годы прошлого века. Предприятие специализируется на создании взрывчатых веществ и боеприпасов. В апреле этого года здесь уже произошли подрыв и полное разрушение одного из цехов. Тогда причиной произошедшего стало нарушение производственного процесса. Эта же версия рассматривается как основная и сейчас.

Кстати, за день до взрыва гендиректора "Кристалла" отстранили от работы. Причиной увольнения стали систематические нарушения норм безопасности, сообщает пресс-служба предприятия.