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2 июня 201902:11 Гуля Балтаева

90 лет назад родился художник Стасис Красаускас

Имя Стасиса Красаускаса знают немногие, но многим знакома его линогравюра, ставшая эмблемой популярного всесоюзного литературно-художественного журнала "Юность". Она и на надгробии художника, умершего от рака в 48 лет.

Уроженец Каунаса, профессиональный спортсмен (вот откуда невероятная точность в серии "Движение"), выпускник и преподаватель Вильнюсского государственного художественного института, он иллюстрировал Шекспира ("Сонеты"), Юстинаса Марцинкявичуса (поэма "Кровь и пепел"), Эдуардаса Межелайтиса (книга "Кардиограмма"), Антанаса Венцлову ("Знаешь ли ты тот край?"), Роберта Рождественского, который посвятил Стасису пронзительные строки "Стаська, не умирай!".

У тех, кто еще в советском детстве увидел "Вечно живые" Стасиса Красаускаса, этот цикл эстампов навсегда в памяти. Он создан по мотивам фрески кирхи в Зеленополье, поминающей всех погибших в Первой мировой войне.
 

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