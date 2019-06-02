Юрген Клопп: "Ливерпуль" сражался, как машина без бензина в баке

Немецкий наставник английского футбольного клуба "Ливерпуль" Юрген Клопп после победы его команды над лондонским "Тоттенхэм Хотспур" (2:0) в финале Лиги чемпионов отметил, что нынешний успех – лучшее, что случилось в его профессиональной карьере.

"Я очень рад за ребят, за всех людей в клубе и даже за свою семью, — цитирует Клоппа портал ВВС. – Да-да, семя была со мной, они переживали за меня и заслужили этот успех больше, чем кто бы то ни был".

"Вы когда-нибудь видели команду, которая сражается без топлива в баке? У нас еще был вратарь [Алиссон, — прим. ред.], который превращал сложные ситуации в простые. Это лучший вечер за всю нашу профессиональную карьеру", – заявил тренер "красных".