Дзержинск. Пострадавшие люди получат компенсацию в 150 тыс. рублей

Пострадавшие при взрыве в Дзержинске на заводе "Кристалл" получат компенсации в размере 100 тыс. рублей из областного бюджета и по 50 тыс. рублей из бюджета города. Об этом сообщила пресс-служба губернатора области.

Несколько взрывов и пожар произошли на заводе "Кристалл" в Дзержинске в субботу. По данным Следственного комитета РФ, взрывы носят техногенный характер. После ЧП за медицинской помощью обратились 85 человек, 16 человек госпитализированы, сообщает ТАСС.

Государственный научно-исследовательский институт "Кристалл" — ведущая организация в России в области создания и внедрения технологий получения взрывчатых веществ и составов для вооружения и военной техники, а также для гражданских отраслей промышленности.

После взрывов, как сказал губернатор, в социальных сетях начала распространяться информация, не соответствующая действительности. В качестве примера он привел сообщения о "химической катастрофе" и призывы "собираем вещи, валим из города".

Такого рода информация, которая вбрасывается целенаправленно с целью посеять панические настроения, безусловно, подпадает под закон о фейковых новостях, отметил губернатор Глеб Никитин.