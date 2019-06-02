ПВО Сирии сбили ракеты противника к югу от Дамаска

Сирийские силы противовоздушной обороны поразили воздушные цели противника в южных окраинах Дамаска.

В небе над южным пригородом сирийской столицы слышны взрывы. Кто именно запустил ракеты по сирийской территории, пока неизвестно​​​, сообщает РИА Новости.

18 мая сирийская ПВО отразила атаку израильских военно-воздушных сил. Израиль наносит регулярные удары по объектам в Сирии, объясняя свои действия стремлением не допустить попадания вооружений в руки врагов и закрепления там Ирана.

27 мая израильские ВВС атаковали сирийскую систему ПВО, из которой был обстрелян израильский самолет, который, как заявляют израильтяне, выполнял стандартный полет на севере страны.