"Пари Сен-Жермен" предлагает Роналду рекордную зарплату

Ведущий нападающий футбольной сборной Португалии и итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду может сменить клубную прописку. Инсайдеры сообщают, что на звезду футбола претендует французский "Пари Сегн-Жермен", который готов платить португальцу 50 млн евро в год.

Столь высокий оклад может стать рекордным в мировом футболе, сообщает португальское издание Diario Gol. За трансфер 34-летнего Роналду из "Старой синьоры" парижане готовы выложить 140 млн евро. Однако, сам Криш совсем недавно официально подтвердил, что уходить из "Юве" он не собирается.