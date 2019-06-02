В столичном Замоскворечье потушили пожар в ресторане

Этой ночью в центре Москвы загорелся ресторан. Пожар произошел в одноэтажном здании на Пятницкой улице.

Площадь возгорания составила примерно сто квадратных метров. Прибывшие на место специалисты быстро справились с огнем. В настоящий момент пожар полностью ликвидирован. Никто не пострадал, передает телеканал "Россия 24".