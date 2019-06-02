Кубок Стэнли. Гол Барбашева не помог "Сент-Луису" против "Бостона"

В финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги прошел третий матч. "Сент-Луис Блюз" принимал "Бостон Брюинз" на домашней арене и не смог противопоставить гостям ничего серьезного. Хозяева уже в первом периоде пропустили три гола, а общий счет – 7:2 в пользу "медведей".

В Бостоне команды обменялись победами и, казалось, что "музыканты", выигравшие в гостях (3:2), имеют некоторое психологическое преимущество. Но "Бостон" приехал в Scottrade Center явно не сломленным, и выиграл уверенно.

После короткой разведки Бержерон, Койл и Курали сделали счет 3:0 в пользу гостей. В начале второго периода Пастрняк забил еще. Почти тут же россиянин Иван Барбашев разрыв сократил, но Крюг снова сделал разницу "+4". В третьем периоде Парайко забил второй гол за "Блюз", но Аччари и Юханссон довели счет до разгромного.