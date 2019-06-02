Боксер-тяжеловес Энди Руис отобрал у Энтони Джошуа все его титулы

В нью-йоркском "Мэдисон Сквер Гардене" завершился вечер профессионального бокса, главным боем которого стал чемпионский поединок британского тяжеловеса Энтони Джошуа против мексиканца Энди Руиса. На кону стояли четыре титула англичанина, и он их потерял.

Рекорд Джошуа перед боем с Руисом составлял 22 победы без поражений. Британец владеет поясами Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной организации бокса (WBO) и Международной боксерской организации (IBO). На счету Руиса были 32 победы и одно поражение.

Бой начался с разведки, но высокий и длиннорукий Джошуа вскоре взял инициативу в свои руки. Два первых раунда были за ним, в третьем он послал Руиса в нокдаун. Но мексиканец на удивление быстро восстановился и сам полез в атаку, сумев дважды отправить британца на помост ринга. Во втором случае чемпиона спас только гонг.

После этого Джошуа явно стал экономить силы, словно поняв, что быстрой и эффектной победы не получится. Руис в свою очередь выжидал и в начале седьмого раунда пошел в атаку, еще два раза отправив чемпиона в нокдаун. Из носа Джошуа полилась кровь, и судья в ринге остановил бой, присудив досрочную победу Руису.

В андеркарде главного поединка вечера состоялся еще один чемпионский бой. Британец Каллум Смит проводил первую защиту титула WBA во втором среднем весе против темнокожего француза Хассана Ндама Нжикама. Англичанин нокаутировал соперника, сохранил звание и получил титул WBC Diamond.