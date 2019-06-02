Дело об изнасиловании: Неймара шантажирует брошенная поклонница?

Продолжает обрастать подробностями дело об изнасиловании футболистом сборной Бразилии Неймаром молодой женщины, которое, якобы, случилось в Париже 15 мая. Девушка обратилась в полицию Сан-Пауло по месту жительства. Окружение игрока выступило с первыми комментариями.

Как уже сообщали Вести.Ru, с подачи молодой женщины, имя которой не называется, всплыли подробности скандального эпизода, когда Неймар в одной из гостиниц столицы Франции в пьяном виде изнасиловал девушку, которая приехала к нему из Бразилии за его счет.

Первым жестко ответил на обвинения отец Неймара, который также ведет дела сына в качестве одного из агентов. Выступив в одной из телевизионных передач, Неймар-старший сообщил, что его отпрыск стал жертвой шантажа. Якобы пострадавшая занималась с футболистом сексом по обоюдному согласию, но когда спортсмен решил не продолжать с ней отношения, написала заявление в полицию.